La Radiothon 2019 de la station de radio CKRL se tiendra du 29 au 31 mars et pourra compter sur deux porte-parole : l’auteure-compositrice-interprète Salomé Leclerc et l’homme d’affaires Michael Martel.

L’événement-bénéfice, permet à CKRL, 89,1 FM, de récolter près de 12 % de son budget annuel.

En plus de faire des dons à CKRL, première radio communautaire de la francophonie, les auditeurs seront invités à participer à un encan de 100 lots. Pour la programmation complète du Radiothon, les détails de l’encan et faire un don : www.ckrl.qc.ca. Voir photo dans cette page.

Persévérer à travers les défis

Photo courtoisie

L’ex-athlète paralympique Jimmy Pelletier, qui traversera le Canada en vélo à main, du 7 mai au 10 juillet, s’est adressé récemment à 400 élèves (de la maternelle à la 6e année) de l’école primaire La Myriade dans le secteur de Val-Bélair afin de promouvoir la persévérance à travers son expérience sportive hors du commun. Jimmy effectue depuis peu une tournée des écoles primaires de la région de Québec en vue de sa Traversée, un périple de 7 200 kilomètres en 67 jours à travers le Canada, de Vancouver à Halifax, au profit du Patro Roc-Amadour et d’Adaptavie, deux organismes qui viennent en aide aux personnes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme ou un handicap physique ou intellectuel. Renseignements : https://www.larandonneejimmypelletier.com.

50 ans

Photo courtoisie

L’architecte Charles Bernard Gagnon (photo), président et fondateur de Cargo Architecture Inc., dont le bureau principal est dans l’édifice Complan, en face de Laurier Québec, à Québec, célèbre aujourd’hui son 50e anniversaire de naissance. Celui qui cumule 20 années d’expérience à la conception et construction de projets de tous genres sur deux continents, avait quitté sa ville natale pour étudier l’architecture en Europe (il a travaillé à Paris, à Londres et à Toronto) est revenu à Québec en 2008. Aujourd’hui Cargo architecture a des bureaux (hors siège) à Montréal et Los Angeles et un bureau de terrain à Toronto. Bonne fête.

Présente depuis 46 ans

Photo courtoisie

En plus des concerts intimes avec de nombreux artistes, le Radiothon 2019 de la station de radio CKRL, en ondes depuis le 15 février 1973, proposera des entrevues avec des programmateurs de festivals, des entrepreneurs et des personnalités. L’objectif financier est à nouveau fixé à 42 000 $. Sur la photo, Michael Martel, copropriétaire du magasin Audiolight de la rue Marie-de-l’incarnation à Québec et porte-parole affaires du Radiothon 2019, est entouré de Jessica Lebbe, directrice de la programmation et de Dany Fortin, directeur général de CKRL.

La retraite pour Hélène

Photo courtoisie

Hélène Blondeau (photo), native de L’Ancienne-Lorette, mais qui habite Val-Alain, célèbre aujourd’hui son anniversaire de naissance et ouvre un nouveau chapitre de sa vie en prenant une retraite bien méritée. À l’aube de ses 60 ans, Hélène pourra maintenant profiter des douceurs que la vie lui apportera. Femme aux multiples talents dont la coiffure, mais aussi femme de cœur et généreuse, elle a accompagné, par son travail de pastorale, au cours des dernières années, des enfants mais aussi des adultes âgés par son aide précieuse à domicile.

Anniversaires

Photo courtoisie

François Paradis (photo), député de Lévis (CAQ), et président de l’Assemblée nationale, 62 ans... Stéphanie Lapointe, gagnante de Star Académie 2004, 35 ans... Mathieu Gratton, humoriste québécois, 43 ans... Joachim Alcine, boxeur québécois d’origine haïtienne, 43 ans.... Roch Voisine, chanteur québécois, 56 ans... Steven Tyler, chanteur américain (Aerosmith), 71 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 26 mars 2017. Darlene Cates (photo), 69 ans, actrice américaine (Gilbert Grape)... 2016. Jim Harrison, 78 ans, écrivain américain... 2015. Luc Lachapelle, 61 ans, ancien arbitre de la LHJMQ durant 22 saisons... 2013. Carmen Drapeau (Bédard), 83 ans, astrologue à la radio dans les années 1980 (CKCV)... 2011. Geraldine Ferraro, 75 ans, 1re femme présentée par un grand parti à la vice-présidence des États-Unis.