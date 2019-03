Price au 2e rang

Pour la première fois de la saison, Carey Price se retrouve au deuxième rang de notre classement hebdomadaire après une grosse semaine de trois victoires et un revers en prolongation.

Le gardien du Tricolore a récolté 69 points dans la semaine grâce à 121 arrêts sur 128 tirs en quatre matchs, soit des victoires de 3 à 1 (33 tirs, un but) sur les Flyers, de 4-0 (28-0) sur les Islanders, de 7 à 4 sur les Sabres (27 -4) et une défaite en prolongation de 2 à 1 (40-2) aux mains des Hurricanes.

Le total de 10 550 points de Price le place à 48 points du meneur et favori au trophée Vézina, Andrei Vasilevskiy, à 10 598 points. À 17 points par match, ou près d’un demi-point par arrêt à ce stade-ci de la saison, on peut estimer que Price ajoutera plus de 100 de points pour terminer la saison autour de 10 650 points.

Vasilevskiy obtiendra certainement congé dans deux ou trois matchs et ça pourrait jouer à l’avantage de Price. Il faut habituellement un peu plus de 10 700 points pour terminer en tête de notre classement. Les chances de Price de rattraper Vasilevskiy sont minces, mais réelles.

Toute une remontée !

Les statistiques de Price sont ses meilleures depuis la fin d’octobre, alors qu’il affichait une moyenne de buts alloués de 2,13 et un taux d’efficacité de ,922 sur une moyenne de 27 tirs par match. Aujourd’hui, elles sont de 2,51, 0,917 sur 30 tirs par match.

Price fait partie de notre top 10 depuis le 21 janvier. Son pire classement a été le 32e rang au début de décembre. Son taux d’efficacité se chiffrait alors à ,897 et sa moyenne de buts alloués, à 3,16.

C’est quand même toute une remontée qu’il a effectuée depuis décembre. Elle sera quelque peu ternie si jamais le Canadien rate les séries. Les prochains matchs feront foi de tout.

Price contre Bobrovsky

Le duel de l’année risque d’être celui de jeudi entre Price et Sergei Bobrovsky à Columbus. À ses sept derniers matchs, Bobrovsky (5-2) a deux jeux blancs et trois matchs d’un seul but. Price (4-2-1) a un jeu blanc, deux matchs d’un but et trois de deux buts. Ça promet.

Le trophée Jennings en jeu

Il n’y a pas si longtemps, les gardiens des Islanders de New York, Thomas Greiss et Robin Lehner, étaient bien en selle pour l’obtention du trophée Jennings, mais attention, les gardiens des Stars de Dallas, Ben Bishop et Anton Khudobin, sont dans la course.

Greiss et Lehner (184 buts alloués) n’ont plus qu’un coussin de deux buts sur Bishop et Khudobin (186 buts). Greiss et Lehner ont glissé hors du top 10 et se retrouvent respectivement aux 11e et 12e rangs.

Cinq meneurs

Blessé, Marc-André Fleury, ne domine plus que dans la colonne des jeux blancs avec huit. Vasilevskiy domine pour les victoires (36), Devan Dubnyk pour les matchs joués (63), Ben Bishop pour le taux d’efficacité (,932) et Jordan Binnington pour la moyenne de buts alloués (1,84).

Binnington (25e), qui a changé la saison des Blues de St. Louis, vient de rencontrer le minimum de minutes requises, ce qui explique son bond de 22 rangs. Il sera le gardien de l’équipe d’étoiles des recrues.

11 rangs pour Grubauer

Choisi parmi les trois étoiles de la semaine dans la LNH, le gardien de l’Avalanche du Colorado. Philip Grubauer, fait du gros boulot en pleine course aux séries éliminatoires. Il a gagné 11 rangs dans notre classement pour atteindre le 30e échelon. Il n’y a pas eu de visite à la Maison-Blanche, hier, pour l’ancien gardien des Capitals.

RANG PRÉNOM NOM Equipe POINTS 1 Andrei Vasilevskiy TBL 10598 2 Carey Price MTL 10550 3 Ben Bishop DAL 10535 4 Frederik Andersen TOR 10515 5 Marc-Andre Fleury VEG 10504 6 Connor Hellebuyck WPG 10486 7 Darcy Kuemper ARI 10483 8 Jacob Markstrom VAN 10482 9 Devan Dubnyk MIN 10474 10 John Gibson ANA 10472 11 Robin Lehner NYI 10459 12 Thomas Greiss NYI 10420 13 Sergei Bobrovsky CBJ 10419 14 Matt Murray PIT 10416 15 Pekka Rinne NSH 10413 16 Braden Holtby WSH 10404 17 Jaroslav Halak BOS 10384 18 Anton Khudobin DAL 10367 19 Henrik Lundqvist NYR 10362 20 Tuukka Rask BOS 10340 21 Semyon Varlamov COL 10332 22 Jimmy Howard DET 10330 23 Carter Hutton BUF 10311 24 Mikko Koskinen EDM 10307 25 Jordan Binnington STL 10304 26 Casey DeSmith PIT 10285 27 Martin Jones SJS 10282 28 Craig Anderson OTT 10271 29 David Rittich CGY 10260 30 Philipp Grubauer COL 10219

Note sur le classement

Le classement informatisé des gardiens de but présenté par Le Journal utilise la même formule que celle préconisée par le magazine Goalies’ World entre 1996 et 2011. Le nombre de matchs joués, le nombre de tirs, la moyenne d’efficacité, la moyenne de buts alloués, les victoires et les jeux blancs font partie de l’équation, chaque statistique ayant un poids différent. Ce classement peut être comparé à celui des marqueurs. Plus la saison avance, plus le classement se stabilise.