Réseau structurant de transport en commun: appels d’offres pour le réaménagement du boulevard Hochelaga

Même si le financement du Réseau structurant de transport en commun n’est toujours pas attaché, la Ville de Québec lancera ce mercredi les appels d’offres pour le réaménagement du boulevard Hochelaga, à Sainte-Foy, un projet de 65 millions $.

C’est ce que Rémy Normand, vice-président du comité exécutif à la Ville de Québec, a fait savoir mardi après-midi lors de la conférence de presse mensuelle consacrée à l’avancement du Réseau structurant.

À terme, la capacité du boulevard Hochelaga passera de quatre à six voies. Les deux voies ajoutées seront réservées au transport en commun. Les voies réservées seront latérales (entre le boulevard Robert-Bourassa et l’accès au complexe Iberville) et au centre (entre De Rochebelle et l’accès au complexe Iberville) en prévision de l’accès à l’immeuble Le Phare, a expliqué M. Normand.

Ce dernier pense que les 65 millions $ du projet de réaménagement du boulevard Hochelaga doivent être inclus dans le financement de 3 milliards $ assurés par les deux paliers de gouvernements supérieurs. «Nous, on dit que c’est une mesure de mitigation pour la faire passer dans le projet», a-t-il candidement admis.

Interrogé au sujet du Phare, dont le promoteur a annoncé qu’il ira de l’avant qu’il y ait ou non un tramway, M. Normand a indiqué qu’il faut séparer les deux projets. «La (future) station n’est pas rattachée au complexe le Phare», a-t-il mentionné.

Autres projets

Ces travaux font partie des «mesures pour faciliter la mobilité et la fluidité» de la circulation en prévision des travaux de construction du Réseau qui doivent débuter en 2021.

D’autres projets d’aménagements auront également lieu dans le même secteur sur la route de l’Église (2019-2020), sur l’avenue Lavigerie et la rue des Châtelets (2020-2025) et sur le boulevard Laurier (2022-2026).

Tout en demeurant fort discret au sujet des possibles expropriations, M. Normand a fait savoir que «les acquisitions de terrains» sont en cours et que certains propriétaires se montrent parfois «gourmands» dans leurs négociations avec la Municipalité.

D’autre part, M. Normand a répété être convaincu que l’impasse actuelle entre le fédéral et le provincial pour le financement de 3 milliards $ sera bientôt dénouée. Il en a voulu pour preuve une page du budget du Québec dans laquelle le gouvernement Legault affirme qu’il déposera «au cours de l’année 2019 le projet de loi nécessaire à la réalisation du projet».