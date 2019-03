Trois ans d’attente pour avoir une salle de bain adaptée

Un peu plus de trois ans après son accident, Samuel Bruneau doit compter sur la générosité du public pour pouvoir prendre sa douche chaque jour comme tout le monde.

Grièvement blessé au cou lors d’un jeu entre adolescents, le jeune tétraplégique doit se battre depuis 2015 pour subvenir à ses nombreux besoins.

Le jeune Beauceron de 18 ans n’a toujours pas réussi à amasser les fonds nécessaires pour adapter la salle de bain de la maison de son père, où il habite une semaine sur deux.

« Disons qu’après trois ans, me faire laver à la débarbouillette, j’ai hâte que ça finisse. J’ai hâte d’avoir une douche. Ça peut changer ma vie », lance Samuel.

Des choix

Le Programme d’adaptation de domicile (PAD) de la Société d’habitation du Québec (SHQ), créé pour les personnes handicapées, a offert à Samuel le montant maximal pour l’adaptation des résidences de ses deux parents.

La Fondation Adapte-Toit, qui a pour mission de soutenir les personnes souffrant de lésions de la moelle épinière, a ensuite remis un montant de plus de 7000 $ afin de couvrir les dépassements de coûts. Toutefois, chez son père, la salle de bain n’a pas encore été rénovée, puisqu’elle nécessitait un agrandissement.

L’ascenseur, la porte électrique et sa chambre ont grugé une bonne partie de la somme disponible, et la famille a dû faire des choix. « Si on faisait la douche, je n’avais quasiment rien ailleurs dans la maison chez mon père. Depuis que je peux en profiter chez ma mère, je l’apprécie », ajoute Samuel.

À ce jour, quelque 3200 $ ont été amassés sur un objectif de 22 000 $ (fondationadaptetoit.org). Le but à atteindre est donc encore loin. En plus des particuliers, ses proches invitent également les entreprises à faire une différence dans la vie de Samuel.

Autonomie

Quand il avait 15 ans, Samuel est devenu tétraplégique suite à un accident survenu à son école secondaire de Saint-Georges. Lors d’une activité de lutte avec un ami, il s’est fracturé la vertèbre C6, et sa vie n’est plus la même depuis.

En 2017, il n’était pas suffisamment handicapé aux yeux du gouvernement provincial pour obtenir un soutien financier bonifié afin de subvenir à ses nombreux besoins.

Le jeune homme ne reçoit pas d’indemnités de la SAAQ comme les accidentés de la route ou de la CNESST comme les accidentés du travail. Doté d’un moral de fer, Samuel Bruneau garde espoir de voir son état s’améliorer sans jamais se plaindre. Dans les derniers mois, il a même pu commencer des cours de conduite.