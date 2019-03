Une option intéressante pour les joueurs français

Le Québec est devenu une terre d’accueil très intéressante pour les joueurs de football français désireux d’évoluer dans un niveau supérieur.

La Fédération française de football américain (FFFA) voit cet exode d’un bon œil, mais elle souhaitait inclure des balises.

« C’est très, très important que les échanges soient encadrés, explique le directeur des opérations commerciales et des relations internationales Pierre Trochet que nous avons rencontré en fin de semaine dernière à Toronto à l’occasion du camp d’évaluation national de la LCF où quatre Français tentaient d’impressionner les recruteurs. Il n’y a pas une semaine sans qu’on reçoive deux ou trois appels. Au départ, les équipes débarquaient en France et recrutaient. Ce fut longtemps le bordel avant qu’on établisse un cadre de travail. Nous avons donc établi des ententes avec trois équipes (Lévis-Lauzon, Thetford Mines et Chicoutimi). »

Trochet évalue à environ 100 joueurs le nombre de Français qui évoluent dans les rangs collégiaux. La France compte 23 000 joueurs licenciés.

« Nous sommes de plus en plus prudents. On veut s’assurer de récupérer nos meilleurs joueurs pour les camps des équipes de France. Chez les seniors, nous sommes les champions d’Europe en titre. On doit avoir nos meilleurs athlètes pour continuer d’avoir du succès. »

Les espoirs

Après le porteur de ballon Asnnel Robo et l’ailier espacé Kevin Kaya avec les Carabins de l’Université de Montréal, qui sont les prochains qui pourraient s’illustrer sur la scène universitaire?

« Souleymane Karamoko est le prochain gros nom qui va s’illustrer, a affirmé Trochet au sujet du demi défensif du Rouge et Or de l’Université Laval. L’été dernier, il était partant pour l’équipe de France et il a dominé la concurrence à la Coupe du monde en Finlande. Edris Jean-Alphonse est aussi un bel espoir, mais il n’a pas joué l’an dernier à Laval. Chez les plus jeunes, Thomas Le Boucher sera le prochain gros nom. En 2017, à 16 ans, il a dominé le championnat d’Europe U-19. »

Le joueur de ligne offensive disputera sa première saison collégiale à l’automne avec le campus Notre-Dame-de-Foy.