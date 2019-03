Zachary Richard et Michel Rivard à Petite-Vallée

Avec des têtes d’affiche comme Zachary Richard, Michel Rivard, Guylaine Tanguay, Tocadéo, Émile Bilodeau et Bernard Adamus, entre autres, la 37e édition du Festival en chanson de Petite-Vallée mise sur l’éclectisme et la pluralité.

Dans un contexte d’inquiétude quant à la reconstruction du Théâtre de la Vieille Forge, ravagé par le feu en août 2017, le mythique festival a dévoilé sa programmation mardi matin, sous le thème «Oh mon bel ami», en référence à l’artiste passeur Patrice Michaud. Ce dernier sera d’ailleurs en spectacle sous le grand Chapiteau Québecor le 29 juin.

Une cinquantaine de spectacles se dérouleront du 27 juin au 6 juillet, pour lesquels 15 000 spectateurs sont attendus.

Les vétérans Zachary Richard (30 juin) et Michel Rivard (6 juillet) promettent des spectacles mémorables sous le Chapiteau de la Vieille-Forge, installation temporaire située sur la berge en attendant le nouveau théâtre. Programmés en fin d'après-midi, Zachary Richard présentera son dernier album Gombo, tandis que Rivard débarque avec son nouveau spectacle, L'origine de mes espèces.

Le petit chapiteau accueillera également les spectacles de Bernard Adamus, et des plateaux doubles auxquels participeront Jipi Dalpé et Marc Déry, Lydia Képinski et Radio Elvis, ainsi que Caroline Savoie et Étienne Fletcher.

Du côté de Grande-Vallée, le Chapiteau Québecor présentera «Nous on aime la musique country», une grande revue musicale avec Guylaine Tanguay et 125 choristes et musiciens gaspésiens, le 28 juin.

Les voix de Marc Hervieux, Tocadéo et Quartom seront mise en valeur à l’Église Grande-Vallée. Simon Kearney, Lou-Adriane Cassidy, David Marin et Salomé Leclerc font aussi partie de la programmation.

La Destination Chanson Fleuve est aussi de retour avec une nouvelle sélection d’auteurs-compositeurs-interprètes de la relève, huit chansonneurs qui seront en spectacle le 28 juin.

Pour répondre à la demande, une nouvelle offre d’hébergement est à la disposition des visiteurs. Durant le festival, le Camp chanson sera transformé en auberge de jeunesse.

Inquiétudes

Le festival a aussi fait connaître mardi ses inquiétudes quant à la reconstruction du Théâtre de la Vieille Forge, qui devait avoir lieu en 2020, mais qui est finalement compromise.

À la suite de l'incendie en 2017, le Village en chanson a reçu l'aide financière du gouvernement fédéral et du Ministère du tourisme, mais il manque toujours l'appui du Ministère de la culture du gouvernement provincial pour aller de l'avant.

Les demandes de rencontre avec la ministre Marie Montpetit sont demeurées sans réponse à ce jour.

«Alors que nous croyions que les procédures suivaient leur cours, nous nous sommes rendus à l’évidence que le rythme de traitement du dossier ainsi que les délais auxquels nous sommes actuellement confrontés allaient retarder considérablement le début des travaux et inévitablement affecter l’échéancier anticipé», a souligné la présidente du Village en chanson, Annie P. Bélanger, par voie de communiqué.

«Ici, nous ne questionnons pas le travail des fonctionnaires, mais nous estimons qu’il doit y avoir quelconque débordement pour que notre dossier, pourtant prioritaire, stagne à ce point», a-t-elle fait valoir.