La tendance des sacs banane persiste depuis maintenant plus de deux ans et ça nous rend bien heureux, puisque ce type de sac est à la fois stylé et hyper pratique!

Portée par toutes les vedettes et influenceurs de ce monde, le sac banane est un incontournable des journées chaudes du printemps et de l’été, puisqu’il nous permet de transporter toutes nos choses sans avoir à traîner une grosse sacoche encombrante. C’est donc l’allié parfait des festivals de musique, de nos voyages en «backpack», des sorties au parc et même de nos activités sportives.

Le sac banane se porte de deux façons : à la taille et comme un sac bandoulière.

Envie de sauter à pieds joints dans cette tendance toujours actuelle?

Voici 15 beaux sacs banane que tu vas vouloir porter tout l’été

1. Sac banane en faux cuir verni Zara, 45$

Zara

2. Sac banane transparent Forever 21, 23$

Forever 21

3. Sac banane rouge sport Urban Planet, 9$ (en solde)

Urban Planet

4. Sac Herschel blanc cassé chez Urban Outfiters, 35$

Urban Outfiters

5. Sac banane à effet serpent rose néon Zara, 46$

Zara

6. Sac banane noir matelassé H&M, 20$

7. Sac banane à carreaux Ardène, 13$

Ardène

8. Sac banane marine Brandy Melville, 16$

Brandy Melville

9. Sac banane jaune effet croco H&M, 25$

10. Petit sac banane sportif néon Missguided, 25$

Missguided

11. Sac banane Topshop argenté chez La Baie, 58$

Topshop

12. Sac banane blanc Forever 21, 25$

Forever 21

13. Sac banane Adidas rose chez Urban Outfiters, 35$

Urban Outfiters

14. Sac banane jaune Urban Planet, 9$ (en solde)

Urban Planet

15. Sac banane gris classique Missguided, 16$

Missguided

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!