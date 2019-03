CÔTÉ, Ghislain



Au Jardins du Haut Saint-Laurent, le 20 mars 2019, à l'âge de 79 ans et 6 mois, est décédé monsieur Ghislain Côté, fils de feu dame Lucia Savard et de feu monsieur Sylvio Côté. Il demeurait à Saint- Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence du corps, au, de 17 h à 18 h 30.L'Inhumation des cendres aura lieu ultérieurement avec la famille au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (feu Stéphane Roy), Mario (Isabelle Taillefer), Alain (Gina Bravo) et Michèle (Daniel Rivière); ses sœurs et frères: Thérèse (feu Jules Dubois), Jean-Louis (Colombe Bergeron), Lisette (Claude Goulet); ses petits- enfants: Antoine, Catherine, Christopher, Anthony, Philippe, Ariane, Amélie. Son ex-conjointe, Marie-Berthe Thivierge (Michel Boivin), ses beaux-frères et ses belles-sœurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Martin-Matte Pavillon Patrice-Villeneuve pour aider et soutenir les Québécois victimes d'un traumatisme crânien. 9775, boul. de l'Ormière, Québec, QC G2B 0P8. Tél : 418-847-6619 ou Site web: https://milieudevietcc.com/maison-martin-matte-pavillon-patrice-villeneuve/. Des formulaires seront disponibles sur place.