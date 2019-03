ROBERGE, Marie-Marthe



À Lévis, le 21 mars 2019, à l'âge de 84 ans et 9 mois, est décédée subitement, à sa résidence, madame Marie-Marthe Roberge, épouse de feu monsieur Léon Bouffard, fille de feu Jeannette Buteau et de feu Louis Roberge. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christiane, Réal (Bruno Couture), Gilles (Martin Hugues Gauthier), Adrien (Carole Bilodeau) et Johanne (Jean-François Gosselin); ses petits-enfants: Maxime (Odalie), Laurie (Martin), Audrey (Vincent), Amélie (Steeve), Rosalie (Michael), Héloïse (Dominic), Lorence, Elizabeth, Émilie et Ève; ses arrière- petits-enfants: Rose, Clara, Maverick, Laura-Lee, Eliam, Noah, Luyanna, Jolan, Alexis, Ysalie, Zoé, Loïc et Félix; ses frères et soeurs: Huguette (feu Noël Bouffard), feu Gaétan, Noël (Thérèse Côté), Clarisse (Gilbert Lavoie), Claudette (Claude Nolin), Lise (Gilles Laflamme), Nicole (Régis Cantin), Clermont (Paule Grégoire), Marie-Paule (Jocelyn Tremblay), Agathe (Émile Boilard), Lucie (Gaëtan Bouffard) et Émilien (Jocelyne Pichette). Elle est allée rejoindre ses beaux- frères et belles-soeurs tous décédé(e)s de la famille Bouffard: Marie-Anna, Roméo (Jeannette Carrier), Alfred (Marie-Anne Brochu), soeur Colette, Juliette (Edmond Fortier) et Émile (Cécile Carrier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CLSC pour l'aide à domicile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://www. fhdl.ca/faire-un-don/). La famille vous accueillera aule jeudi 28 mars de 19h à 22h et le vendredi 29 mars de 9h à 10h30.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière de Saint-Jean-Chrysostome.