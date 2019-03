ASSELIN, Denis



De Repentigny, le 21 mars 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Denis Asselin, fils de feu Irène Shink et de feu Sauveur Asselin. Il laisse dans le deuil sa conjointe madame Pierrette Godbout, ses frères et sa soeur: Micheline, Martin (Manon Garand) et Yves (Josée Bissonnette) ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces parents et amis. La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles de la Maison Adhémar-Dion pour leurs bons soins. Des dons à la Maison Adhémar-Dion seraient appréciés. La famille recevra les condoléances le dimanche 31 mars 2019 de 10h à 12h et de 13h à 16h30.