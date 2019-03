GENEST, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 18 mars 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Michel Genest, fils de feu M. Léopold Genest et de feu dame Lucienne Rochette, conjoint de dame Claudette Vallerand. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairejeudi le 28 mars 2019 de 16h à 21h. Vendredi jour des funérailles de 10h30 à 12h30.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière St-Grégoire de Montmorency. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants: Nancy (Frédéric Ripoche), Mario (Nancy Bertrand), Yanick, Marc (Mélanie Bisson) et Bruno (Julie Couture); ses petits- enfants: Kalie (Guillaume Comeau), Jérémy, Marie-Audrey, Alexis, Germain, Britany et Olivia; les enfants et les petits-enfants de sa conjointe: Kathy (Alexandre Simard), Caroline et Jessica (Jonathan Préaux); sa sœur, ses frères et ses belles-sœurs: Gilles (feu Ginette Desjardins, Charlotte Théberge), Jacques (feu Jeannine Messier), Suzanne (Herman Robichaud) et Gisèle Boily (feu Marc- André Genest); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vallerand ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était le frère de feu Claude (feu Mariette Pelletier). La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, pour l'Hôtel-Dieu de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5. Par téléphone au 418 525-4385 / site internet : www.fondationduchudequebec.ca