SIMARD, Marie-Berthe



Au CHSLD de Baie-Saint-Paul, le 22 mars 2019, à l'âge de 101 ans et 6 mois, nous a quittés dame Marie-Berthe Simard. Elle était l'épouse de feu Salomon Tremblay et elle demeurait à Baie-Saint-Paul, autrefois de Saint- Urbain.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis(es) au funérarium de lavendredi jour des funérailles à compter 9 h. Madame Marie-Berthe Simard laisse dans le deuil ses enfants: Marcelle (Lucien Fortin), feu Gilles (Denise Dufour), Gaston (Agathe Marier), Michel (Nicole Simard), Nicole (Jacques Jobidon), Huguette (Jean-Yves Pilote), Maurice; ses 16 petits-enfants, 31 arrière-petits- enfants, ses 5 arrière-arrière-petits- enfants ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Un merci tout spécial au personnel du CHSLD, (Département Dina Boivin), de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le fonds CHSLD, formulaires disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la