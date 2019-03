9 villes méconnues à ajouter à votre «bucketlist»

En collaboration avec

Vous en avez votre claque de l’hiver? On vous comprend.

Si vous passez vos soirées à éplucher le web à la recherche d’une destination originale où poser vos valises, arrêtez tout. Sortez du lot en optant pour l’une de ces alléchants périples!

Qui sait – en vous rendant dans l’un des Casinos du Québec ou sur lotoquebec.com, vous pourriez remporter un crédit voyage d’une valeur de 2 000 $ qui vous permettra de vous envoler vers votre destination de rêve. Embarquement immédiat!

1. Medellín, Colombie

La réputation de ville du crime a longtemps suivi Medellín. Pourtant, la municipalité est aujourd’hui plus que sécuritaire. On s’y rend pour admirer l’art urbain, boire un de leurs fameux cafés et profiter de la vie nocturne ultra allumée. Les montagnes des environs, quant à elles, promettent des randonnées séduisantes.

2. Osaka, Japon

Grande ville portuaire, Osaka entremêle tradition et modernité avec une habileté hors pair. On y planifie une visite en avril pour s’émerveiller devant la floraison des cerisiers, qui transforment la métropole en une sublimissime féérie rose. On s’assure aussi de ne pas rater une soirée karaoké dans le quartier Dotonbori, l’un des plus festifs du Japon.

3. Ljubljana, Slovénie

Ville verte par excellence, la capitale de la Slovénie interdit les déplacements en voiture au centre de la ville afin que tous puissent profiter de l’oasis verdoyant aux abords de la Rivière Ljubljanica. Là-bas, châteaux imposants, vie nocturne bouillonnante et marchés fermiers parfumés seront au cœur de votre visite.

4. Uluwatu, Indonésie

Perchée sur une falaise au sud de Bali, Uluwatu est un véritable paradis pour les surfers. Entre deux vagues, on prend le temps de visiter le temple peuplé de singes avant de s’offrir un soin beauté balinais, qui nourrit cheveux, peau et corps à l’aide de produits entièrement naturels.

5. Valladolid, Mexique

Dans cette petite bourgade du Yucatán, on prend plaisir à se balader dans les rues serties d’une myriade de maisons colorées. On profite évidemment de la bouffe de rue bien relevée avant d’aller plonger dans un des nombreux cénotes des alentours.

6. Stone Town, Tanzanie

Au cœur de l’océan Indien se trouve l’île de Zanzibar. Là se cache la ville de Stone Town, cité historique à l’architecture enivrante. On y retrouve des bazars animés, des rues étroites, un palais de sultan et d’immenses plages de sable blanc où profiter du soleil.

7. Cologne, Allemagne

Les fans de voyages à l’européenne seront plus que comblés par Cologne. Les attraits touristiques de la ville comprennent notamment une cathédrale majestueuse et plusieurs musées renommés. Entre deux visites culturelles, on peut visiter l’un des nombreux cafés, bars et restaurants branchés du centre-ville. À la bière!

8. Cape Town, Afrique du Sud

Nichée au bord de l’océan, Cape Town ravira les cœurs des amoureux de la nature. Avec son magnifique jardin botanique, ses vignobles ensoleillés et le Table Mountain National Park tout près, gageons que vous ne manquerez pas d’activités plein air lors de votre séjour!

9. Viña del Mar, Chili

Cette ville côtière est une destination balnéaire à moindre coût. On la visite pour profiter de ses nombreuses plages publiques gratuites, mais aussi pour admirer sa couverture végétale luxuriante.

