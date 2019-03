TAVARA, Françoise



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 mars 2019, entourée de l'amour de ses enfants, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Françoise Tavara, épouse de feu René Barras, fille de feu Joseph Tavara et de feu Marie Alphonsine Boulianne. Elle demeurait à Lévis, secteur Pointe-Lévy. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Donald Robinson), Daniel (Monique Lebel), Denise, Liette (Herman Labrecque) et Réjean; ses petits-enfants: François Robinson (Jean-François Caron), Julie Robinson (Francis Abreu), Marie-Josée Robinson (Jean-François Guay) et Éric Barras (Julia Polson); ses arrière-petits-enfants: Magalie Trudel, Félix Trudel, Marianne Trudel, Léticia Abreu, Rafael Abreu, Émile Guay, Samuel Guay, Rosalie Guay et Lettie Barras; ses frères et soeurs: Gertrude Tavara Nolet, Clément Tavara (Yolande Lamy), Maurice Tavara et Yvan Tavara; ses beaux-frères et belles-soeurs: Claire Barras (Henri Tremblay) et Bernard Barras; ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Nous tenons à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués, leur soutien et leur empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://www.fhdl.ca/faire-un-don/.La famille vous accueillera aude 9h30 à 11h30.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au Cimetière Mont-Marie, section Lauzon.