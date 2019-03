PARENT, Jeannine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 mars 2019, à l'âge de 91 ans et 4 mois, est décédée madame Jeannine Parent, fille de feu madame Rosalie Ouellet et de feu monsieur Joseph Parent. Elle demeurait à Lévis.Elle est allée rejoindre sa fille : feu Nicole (Gilles Caron). Elle laisse dans le deuil ses autres enfants : Brigitte et Jean-Pierre (France Blanchet), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.