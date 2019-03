Ce cocktail en l’honneur d’Alex Harvey semble incroyable!

Afin de souligner la grande carrière d’Alex Harvey et les deux médailles d’argent qu’il a remportées fièrement lors de la Coupe du monde de ski de fond sur les Plaines, le bistro-bar tournant Ciel! a décidé de créer un cocktail original et délectable.

Au coût de 12$, le «Alex Harvey» est à base de gin (L’Horizon, signé Ciel!), St-Germain, Campari, jus de mangue, jus de canneberge rouge et jus de citron. Une fois bien mélangé, le nectar est coulé sur de la glace pilée et agrémenté de minuscules skis et bâtons à titre décoratif.

Impossible de retrouver ce drink «éphémère» sur la carte du restaurant, il suffit de le demander.

Encore disponible pour quelques semaines, ce nectar hivernal saura plaire à tous... sportif ou non.

Une façon délicieuse de rendre hommage à l’athlète chouchou de Québec!