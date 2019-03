C'est parti pour la pêche au crabe des neiges

RIMOUSKI – La saison de pêche au crabe des neiges est lancée. Les premiers arrivages du précieux crustacé sont attendus jeudi après-midi.

La saison est officiellement ouverte dans la zone comprise entre Trois-Pistoles, au Bas-Saint-Laurent, et la Haute-Gaspésie. Une dizaine de navires a pris le large à partir de Rimouski vers 5 h mercredi matin. Le fleuve Saint-Laurent était plutôt calme pour cette première journée de navigation.

«Quand il fait beau de même, il n'y a pas de problème avec ça», a lancé un pêcheur à son retour au quai de Rimouski.

Le froid est l'un des défis pour les pêcheurs et les aides-pêcheurs en début de saison. Il faut aussi répondre à la demande, car le crabe des neiges est très attendu.

Les premiers casiers ont été installés au large mercredi.

«C'est vraiment la mise à l'eau des casiers, prendre nos positions. On a pas mal tous nos ronds, peut-être que les gars vont sonder pour voir si les captures sont au rendez-vous. Après ça, on va recommencer demain», a indiqué Claude Gosselin, pêcheur de crabe des neiges.

Baisse des quotas

Cette année, les prises permises sont en baisse. Les quotas ont été réduits de 15 %.

«C'est le cycle normal, c'est justifié. On fait de la recherche toutes les années nous autres, l'Association des pêcheurs de la zone 17, post-saison. On voit qu'il y a une baisse après trois années de hausse. Écoutez, on joue de prudence. On a une baisse de moins 15 %, ce qui est entendu avec Pêches et Océans Canada», a dit René Landry, président de l'Association des pêcheurs de crabe de la zone 17.

Il y a fort à parier que les employés des poissonneries seront très occupés au cours de la fin de semaine.