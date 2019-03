Confort, divertissement et des lieux communs

L’histoire est connue. Tanguy colle, il est envahissant et il refuse, à 30 ans, au grand désespoir de ses parents, de quitter le domicile familial. L’adaptation québécoise du long-métrage français est un divertissement sans trop de surprises et en terrain connu.

Présentée à la Salle Albert-Rousseau, la pièce, mise en scène par Normand Chouinard, se déploie dans un registre qui est très théâtre d’été.

On est dans le gros divertissement. Les blagues sont parfois un peu grosses, il y a du chant, des pas de danse et le public réagit lorsque France Castel, qui joue la grand-mère de Tanguy, chante une mesure d’Oxygène de Diane Dufresne et le Bye bye mon cowboy de Mitsou, devenue, pour l’occasion, Bye bye mon Tanguy.

Le problème avec cette adaptation est le même que celui des comédies qui ont connu un immense succès au cinéma et qui deviennent des pièces de théâtre. Cette adaptation québécoise théâtrale est la première à être autorisée par les auteurs Étienne Chatiliez et Laurent Chouchon.

Le film Tanguy est apparu sur les écrans en 2001. On connaît l’histoire et les situations. Il n’y a pas de surprises. Le plaisir réside dans la relecture d’une histoire, à la québécoise, avec quelques références et des comédiens que l’on connaît.

Les quelques sacres et vulgarités, une scène de baise, des bruits de jouissance et un jeu très caricatural, par moments, font rire et réagir.

Les comédiens offrent de bonnes performances. Normand D’Amour et Marie-Chantal Perron sont énergiques dans les rôles de Paul et Édith Ducas, les parents exaspérés de Tanguy, incapables de retrouver une intimité.

Normand D’Amour est très bon sur les planches. Il offre une belle tirade lors d’une communication avec une employée d’Air Canada, où il trouve une façon d’envoyer son fils au Japon pour huit jours. Intense par moments, il est aussi amusant lorsqu’il se dévoile en robe de chambre.

Un divertissement très léger

France Castel excelle dans le rôle d’une grand-mère qui est loin d’être étonnée de voir Tanguy coller à la maison.

Le public s’anime lorsque le père et la mère décident de faire front commun pour rendre la vie dure à leur fils et souhaiter que ceci provoque son départ. Le plan et les manigances qui sont mis de l’avant font réagir. Le poisson mort dans la chambre, Tanguy qui se cogne l’orteil contre une des pattes du lit, les gens rigolent fort.

Tanguy se déploie avec une série de scènes qui sont liées par de courts intermèdes musicaux qui empiètent, parfois, sur les dialogues des comédiens.

À la fin de la première partie, avant l’entracte, à l’intérieur d’un segment de style cabaret, avec du chant et de la danse, Normand D’Amour demande aux gens s’ils ont eu, s’ils ont où s’ils pensent avoir, un jour, un Tanguy de se manifester. Très peu de mains se sont levées.

Divertissement léger, Tanguy s’adresse aux gens qui apprécient les ingrédients que l’on retrouve dans comédies estivales. Ce n’est pas un mal en soi, mais c’est la réalité.

Tanguy est à nouveau présenté ce soir à la Salle Albert-Rousseau. Des supplémentaires ont déjà été annoncées pour les 14 et 15 octobre.