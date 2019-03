Des candidats à l’immigration floués de 9000$ ?

Le CISSS Chaudière-Appalaches met en demeure une entreprise d’accompagnement en immigration qui aurait floué des candidats à des postes de préposés aux bénéficiaires originaires de Tunisie en leur facturant jusqu’à 9000 $ « de frais irréguliers ».

La direction du CISSS a confirmé au Journal avoir fait parvenir une mise en demeure à Cozy Immigration, entreprise avec qui elle avait signé un contrat de 280 000 $ pour une mission de recrutement en Tunisie. L’organisme reproche à l’entreprise d’avoir sous-traité une partie de son mandat à Succès Canada Immigration, qui, elle, aurait abusé du portefeuille des candidats en leur faisant signer un contrat supplémentaire de 9000 $.

« On a fait le constat qu’on nous avait menti sur plusieurs points. On a donc envoyé une mise en demeure à Cozy Immigration, parce que notre lien contractuel était avec eux et que ce sont eux qui ont sous-traité à Succès Canada », explique Julie Gauthier, responsable du projet pour le CISSS.

Paragraphes « nébuleux »

L’institution affirme n’avoir jamais vu le contrat que Succès Canada faisait signer aux Tunisiens. Selon Mme Gauthier, on leur avait présenté l’entente comme un forfait « tout-inclus » pour les candidats.

« Toutes les justifications qu’on avait eues au départ, qu’on croyait être un programme clé en main, il s’avère que ce ne serait pas compris dans les 9000 $ et que ça s’ajouterait par la suite », souligne le CISSS, qui a fait analyser le document par des avocats spécialisés. « Comme tout bon contrat, il y a des paragraphes assez nébuleux. Ce n’est pas écrit clairement. »

La mise en demeure donne maintenant 15 jours à Cozy Immigration et à Succès Canada pour résilier les contrats et rembourser les postulants qui avaient déjà versé le tiers du montant prévu, soit 3000 $ chacun.

Projet maintenu

Le CISSS Chaudière-Appalaches indique avoir déposé une plainte au Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada. De son côté, la directrice de Cozy Immigration confirme avoir elle aussi envoyé une mise en demeure à Succès Canada Immigration. Personne chez Succès Canada Immigration n’a rendu les appels du Journal.

Malgré ces complications, le CISSS Chaudière-Appalaches assure que son objectif demeure la venue des 36 préposés aux bénéficiaires. Les candidats sont toutefois quelque peu échaudés par les événements des dernières semaines. Plusieurs d’entre eux se posent des questions, admet la direction. « Ce sont des gens très inquiets pour le moment. Mais ils sont soulagés de voir qu’on s’occupe d’eux. On leur a dit qu’on trouverait des solutions. »