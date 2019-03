Des dizaines de millions de dollars à l’enjeu

Le Mouvement Desjardins et FinTaxi, deux organisations qui ont financé des chauffeurs de taxi pour l’acquisition de leur permis, n’ont pas l’intention de demeurer les bras croisés devant le projet de loi visant à réformer l’industrie. Plusieurs dizaines de millions de dollars sont à l’enjeu.

« Pour certaines personnes, leur permis représente tout ce qu’elles ont en vue de leur retraite, alors que d’autres vont se retrouver dans une situation financière précaire, devant rembourser des emprunts importants pour financer un permis sans valeur », déplore le président et chef de la direction, Guy Cormier.

« Je suis conscient de toute l’inquiétude que provoque le dépôt du projet de loi 17 aux milliers de propriétaires de permis de taxi et aux chauffeurs qui travaillent fort pour faire vivre leur famille et qui ont investi de bonne foi en respectant l’encadrement défini par le gouvernement »

Tout comme le portefeuille de FinTaxi, une société en commandite créée par le Fonds de solidarité FTQ en 2003. Elle se spécialise dans le financement pour l’industrie. Depuis son lancement, le Fonds a injecté 80 millions $ dans cette compagnie. Ce montant comprend un investissement en capital-actions de 16,8 millions $ et un prêt de 63,2 millions $ (financement subordonné).

« Nous évaluons actuellement les impacts du projet de loi. Nous allons essayer de trouver la meilleure solution possible pour les gens », mentionne le directeur général Michel Hébert, précisant que son organisation compte environ 1300 clients. « On devrait faire partie des groupes qui seront rencontrés. On va suivre de près le dossier », dit-il pour conclure.