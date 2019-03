RICARD, Yvette Delisle



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 14 mars 2019, à l'âge de 94 ans et 9 mois, est décédée madame Yvette Delisle, épouse de feu monsieur Jean Ricard, fille de feu monsieur Donat Delisle et de feu madame Maria Talbot. Elle demeurait à Québec, autrefois à Cap-Santé. La famille recevra les condoléancesà partir de 13h,sous la direction duMadame Delisle laisse dans le deuil ses fils: Gilles (Solange Racine), Louis (Johanne Perreault); ses petits-enfants : Jessica (Guillaume Leclerc) et Jasen Perreault Ricard (Judith Nadeau Plamondon); ses arrière-petits-enfants: Mason et Amanda Leclerc, Antoine et Léo Ricard. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Yvon (Thérèse Alarie), feu Valérie (feu René Bilodeau), feu Claude (Marguerite Tremblay), feu Béatrice, feu Donald, Denise (Léonard Byrne), feu André (Yolande Charron), Réjeanne (feu Guy Lemay) et Monique (feu Jacques Hébert); feu Martin Ricard (feu Jacqueline Rhéaume), feu Simone (feu Charles-Édouard Bédard), feu Denise (feu Benoît Naud) et Édith (feu Lucien Gingras). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec et de la Résidence Auberge Aux Trois Pignons de Beauport pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messes ou à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.ca