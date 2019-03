Gosselin réclame à nouveau un référendum sur le projet de tramway

Québec 21 revient à la charge une énième fois avec sa demande de référendum sur le projet de tramway, disant offrir cette fois une «porte de sortie» au maire Labeaume qui peine à boucler le financement avec Québec et Ottawa.

«Lundi soir, au conseil de ville, nous allons formellement déposer un avis de proposition pour demander un référendum ; la balle est maintenant dans le camp du maire de Québec», a annoncé le chef de l’opposition, Jean-François Gosselin, lors d’un point de presse mercredi à l’hôtel de ville de Québec.

«Le maire continue de dépenser des milliers de dollars d’argent public et de foncer tête baissée dans un projet qui n’est pas encore attaché et dont le financement n’est pas confirmé. Avant d’aller plus loin dans le projet, il devrait avoir la légitimité et un mandat clair de la population de Québec. La population n’est pas derrière lui», a-t-il martelé.

«Ceux qui pensent que c’est un bon projet, vous avez peur de quoi ? Si c’est le cas, la population va dire oui au projet et le maire va pouvoir retourner voir les gouvernements supérieurs. C’est une porte de sortie, c’est une chance unique qu’on lui offre de faire un référendum et d’aller chercher son financement. C’est lui le maire, ça devrait être lui le leader», a poursuivi le chef de Québec 21, accompagné du conseiller Patrick Paquet.

«Là, c’est assez!», a renchéri M. Paquet. «2017, il n’a pas fait sa campagne électorale sur le tramway, il l’a caché aux citoyens de la Ville de Québec qui n’ont pas pu se prononcer dessus. C’est un projet qui ne passe pas dans la population».

Refus systématique

Le maire Régis Labeaume a systématiquement refusé toute demande de l’opposition pour la tenue d’un référendum sur son projet de transport collectif structurant, évalué à 3,3 G $, qui comprend des lignes dédiées à un tramway, un trambus, en plus de l’ajout de voies réservées pour de nouveaux Métrobus.

Dans les derniers mois, le maire de Québec a notamment relevé à plusieurs reprises le fait que l’opposition à l’hôtel de ville était «isolée» sur le plan politique puisque tous les partis des différents paliers de gouvernement appuient le projet. «Moi, je ne me sens pas isolé du tout. On sent qu’on a la population de Québec derrière nous», a rétorqué M. Gosselin mercredi matin.