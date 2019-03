Hausse du nombre de plaintes pour partage de photos intimes

Le nombre de plaintes à la police de Québec concernant le partage de photos intimes sans consentement a augmenté de façon considérable au cours des dernières années, montre des données obtenues par TVA Nouvelles.

Partager ou distribuer une photo intime d'une personne qui n'y a pas consenti est illégal. Une disposition spécifique à ce sujet a même été ajoutée au Code criminel en 2015.

Depuis son entrée en vigueur, le nombre de plaintes à ce propos déposées à la police de Québec a presque triplé. En 2016, 44 dossiers ont été traités par les policiers, un nombre qui est passé à 64 en 2017 pour ensuite augmenter à 115 en 2018. Il s'agit d'une hausse de 261 % en 2 ans.

«Les gens sont peut-être plus enclins à dénoncer ce genre de situation, mais ça peut aussi s'expliquer par le fait que la plupart des applications en lien avec les médias sociaux sont conçues pour favoriser le partage de photos. C'est plus facile de le faire, d'autant plus que la majorité des gens, maintenant, ont un cellulaire», a soutenu Cyndi Paré, porte-parole à la police de Québec

En matière de partage de photos intimes, le dossier du Séminaire des Pères Maristes a fait couler d'encre dans les derniers mois. Or, les cas impliquant des mineurs sont loin d'être majoritaires, au contraire. En fait seulement six des 115 plaintes déposées en 2018 concernaient des mineurs.

Dans plusieurs situations, les événements surviennent plutôt dans le contexte d'une rupture amoureuse entre adultes.

«Ça peut être dans un contexte de vengeance. Ça peut également être de l’insouciance ou de la curiosité mal placée, entre autres», a évoqué Michel Bérubé, procureur aux poursuites criminelles et pénales.

Une plainte à la police ne débouche pas automatiquement sur des accusations criminelles. Malgré tout, le nombre de dossiers de partage de photos intimes qui se sont retrouvés devant les tribunaux a également grandement augmenté, et ce, à travers la province. De 60 en 2016, il a atteint 98 en 2017 et 112 l'an dernier au Québec.