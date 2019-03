Justin Boudreault sera dans la course

Justin Boudreault soumettra sa candidature pour le poste d’entraîneur-chef du programme de volleyball féminin du Rouge et Or de l’Université Laval qui a été affiché, mercredi.

Embauché de façon intérimaire en janvier quand le Rouge et Or et Olivier Caron ont coupé les ponts, Boudreault souhaite poursuivre. «C’est certain que je vais postuler, a-t-il confirmé. J’ai aimé mon expérience et je veux continuer. Le coaching, c’est ça que je veux faire. J’ai eu la chance de l’essayer et j’ai adoré.»

«Parce que je suis arrivé dans une situation pas évidente, tout aurait pu s’écrouler, de poursuivre l’ancien passeur étoile du Rouge et Or qui a remporté l’or au championnat canadien en 2013. Nous avons plutôt obtenu des résultats assez positifs. C’est différent de coacher des filles. La gestion est différente, mais ça demeure des athlètes. Avec la naissance de mon petit garçon qui a maintenant quatre mois, ce fut tout un hiver.»

Le Rouge et Or a ouvert un concours externe où tous peuvent postuler. «Je ne bouderai pas si on embauche quelqu’un de plus compétent que moi, a indiqué Boudreault qui avait conservé son lien d’emploi à l’Université et qui a repris son boulot depuis la fin de saison. J’ai hâte de savoir ce qui va se passer.»

Adjointe de Caron, Marie-Christine Mondor est demeurée en poste quand Boudreault a pris les rênes de l’équipe. Responsable de l’Académie ProBeach et entraîneure au programme sport-études, elle aurait constitué une candidate intéressante, mais elle a confirmé aux filles après la saison qu’elle ne serait pas de retour.

Recrutement

Compte tenu de l’incertitude, le recrutement du Rouge et Or sous Boudreault a été tranquille. «Je n’ai pas recruté puisque je ne savais pas si j’allais être de retour», a-t-il précisé.

Avant son départ, Caron avait toutefois confirmé la venue de la centrale Jenny Barbeau, des Élans de Garneau, de l’attaquante Béatrice Laroche, des Cavalières de Bois-de-Boulogne, et de la libéro Andréa Camiré, des Mavericks d’Ottawa.

Les trois recrues ont confirmé à Boudreault qu’elles maintenaient leur choix malgré le départ de Caron.