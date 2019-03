Kendrys Morales échangé aux Athletics

Les Blue Jays de Toronto ont échangé le frappeur désigné Kendrys Morales aux Athletics d'Oakland en retour du joueur des ligues mineures Jesus Lopez, mercredi.

Âgé de 35 ans, Morales avait maintenu une moyenne au bâton de ,249 la saison dernière. Il avait frappé 21 circuits et produit 57 points en 130 matchs. Il s’agissait de sa deuxième campagne avec les Blue Jays.

En 12 ans dans les ligues majeures, Morales a disputé 416 matchs au premier but, 23 au champ droit et un au troisième but. Il a frappé 211 circuits, produit 728 points et enregistré une moyenne au bâton de ,268.

De son côté, Lopez fait partie de l’organisation des Athletics depuis juillet 2013. En cinq saisons dans les ligues mineures, le joueur d’avant-champ de 22 ans a obtenu une moyenne au bâton de ,221, a frappé 15 circuits et a produit 111 points.