Les cinq institutions théâtrales de Québec et le Carrefour international de théâtre s’associent pour souligner aujourd’hui la Journée mondiale du théâtre dans le but de faire la promotion du théâtre auprès du grand public. Diffusée depuis le 18 mars, et jusqu’à aujourd’hui, sur la page Facebook du Conseil de la culture, une série de cinq capsules web permet de découvrir le fleurissement de la scène théâtrale à Québec. La Journée mondiale du théâtre, créée en 1961 par l’Institut International du Théâtre (IIT) et célébrée annuellement le 27 mars, se veut une tribune à l’échelle de la planète pour célébrer l’art théâtral.

Les meilleurs athlètes juniors nord-américains et européens ont eu la chance, le samedi 23 mars dernier, de se mesurer sur le même parcours que l’élite mondiale du ski de fond, lors de la course Les Étoiles Montantes de la FIS junior, un 10 km en classique (départ de masse), présentée en collaboration avec Québecor, Cascades et Ski de fond Canada. Lors de la remise des médailles, Québecor a procédé à la remise d’un chèque au montant de 7500 $ à la Corporation des courses de ski de fond de Québec qui regroupe les clubs de ski de fond Skibec et le Club Nordique Mont-Sainte-Anne. De gauche à droite : Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction, Québecor ; Pierrot Bernier, président, Corporation des courses de ski de fond de Québec, et Mario Plourde, président, Cascades.

Le Fonds de placement Cominar a remis récemment un chèque de 5000 $ au centre communautaire Le Pivot pour le financement de sa mission et dans les multiples activités et programmes qui constituent le mandat du Pivot auprès de la population, qui est de créer un milieu de vie pour favoriser l’épanouissement de l’individu et de la collectivité à partir des besoins et des ressources du milieu, en soutenant et en encadrant les initiatives des gens d’ici, créant ainsi un lieu d’appartenance pour la communauté. Sur la photo, les bénévoles du programme impôt bénévole du Pivot : Phil Couture, Normand Huot et André Ampleman, accompagnés de Ginette Faucher, directrice générale du Pivot, et Christian Gignac, responsable du programme impôt bénévole.

Le Groupe TRAQ (Transport sur rail au Québec) qui fait la promotion et la sauvegarde du patrimoine ferroviaire au Québec avec son Musée ferroviaire privé dans l’Est-du-Québec célèbre, en 2019, son 20e anniversaire. Dirigé par des bénévoles, TRAQ, dont le siège social est à Lévis (Charny), publie également la revue ferroviaire Rail Québec depuis 1999. La prochaine « porte ouverte » se tiendra le samedi 6 avril, de 10 h à 16 h, au Musée, situé au 5314, avenue des Belles-Amours, à Lévis (Charny). Sur la photo, Benoît Lebel, instructeur de mécaniciens de locomotive assis au contrôle du simulateur de trains, et Louis-François Garceau, président du Groupe TRAQ.

Denis Gagné (photo), coanimateur de télé québécois (L’épicerie), 61 ans... Sylvain Larocque, humoriste et auteur humoristique québécois, 52 ans... Fergie, chanteuse pop américaine, animatrice et actrice, 44 ans... David Coulthard, ex-pilote de Formule 1, 48 ans... Mariah Carey, chanteuse américaine, 49 ans... Derek Aucoin, ex-lanceur droitier des Ligues majeures de baseball, 49 ans... Bernard Labadie, chef d’orchestre, fondateur des Violons du Roy en 1984, 56 ans... Richard et Marie-Claire Séguin, auteurs-compositeurs-interprètes, 67 ans.

Le 27 mars 2018. Stéphane Audran (photo), 85 ans, muse du cinéaste français Claude Chabrol... 2017. Benoît L’Herbier, 65 ans, concepteur publicitaire, auteur et communicateur... 2015. Jean-Guy Faucher, mari de l’ex-députée et ministre Marguerite Blais... 2015. Daundre Barnaby, 24 ans, l’un des sprinters les plus prometteurs de l’équipe d’athlétisme du Canada... 2014. James Schlesinger, 85 ans, homme politique américain, directeur de la CIA en 1973, secrétaire à la Défense entre 1973 et 1975, puis secrétaire à l’Énergie entre 1977 et 1979... 2007. André « Toto » Gingras, 69 ans, photographe au Journal de Montréal... 2002. Dudley Moore, 66 ans, acteur, compositeur et scénariste britannique... 1999. Julien Bessette, 69 ans, comédien québécois.