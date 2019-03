La peur du masculin

Un homme qui signait J.C. vous écrivait en décembre pour vous raconter que le fait de passer plusieurs heures par semaine avec son fils de 12 ans à jouer à des jeux vidéo dérangeait beaucoup sa femme qui lui avait clairement demandé de donner le bon exemple à son fils en cessant complètement lui-même de s’adonner à ce loisir. Ce qui m’amène à poser la question suivante à ce monsieur : « Monsieur J.C., êtes-vous bien certain que ce sont les jeux vidéo qui dérangent votre femme ? Ne serait-il pas possible que ce soit plutôt la manifestation de votre masculinité et de celle de votre fils qui la dérange ? À votre avis, votre femme est-elle une personne qui a vécu dans une atmosphère carencée dans sa jeunesse et qui maintenant, à son tour, une fois rendue adulte, cherche à carencer les autres, y compris sa propre progéniture ? Jusqu’à quel point votre femme vit-elle bien avec tout ce qui est masculin, qu’il soit réel ou symbolique ? »

Bonne réflexion

Je n’avais pas vu le problème soumis sous cet angle, et ma foi, ce serait intéressant que cet homme l’évalue pour contrer le radicalisme de sa conjointe qui ne voit que du mal dans les jeux vidéo.