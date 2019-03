Avez-vous déjà goûté le fromage feta appelé feta triple crème ? Une pure merveille.

La texture extrêmement crémeuse de ce fromage nous étonne en premier. Ensuite vient le goût un peu plus salé. Je l’ai découvert dans une épicerie libanaise en écoutant une cliente en parler au vendeur. Eh oui, j’écoute les conversations des autres clients, je l’avoue, mais cela m’amène souvent à faire des découvertes !

Afin que le fromage se conserve très bien une semaine, en arrivant à la maison, défaites le bloc de feta en gros morceaux et couvrez-les d’huile d’olive extra-vierge bien fruitée. Lorsque je sors les morceaux du réfrigérateur, en les laissant reposer quelques minutes à température ambiante, l’huile se liquéfie. À ce moment-là, je poivre généreusement le fromage.

J’ai pensé farcir des crevettes géantes de ce feta triple crème. Ce plat ressemble à une folie. On n’y croit pas vraiment au début, mais une fois en bouche... les crevettes prennent un envol gustatif plus qu’intéressant. En résumé, c’est un plat à servir en entrée pour épater vos convives. La feta étant dans son habitat naturel avec les olives, les tomates et l’huile d’olive extra-vierge, il est recommandé de l’utiliser dans un plat de pâtes.

Crevettes au feta

Pour une entrée originale ou un petit lunch, servez ces crevettes avec quelques feuilles de laitue ou sur une salade d’épinards.

Portions : 4

4 Préparation : 15 min

15 min Cuisson : 50 min

Ingrédients

4 c. à s. de fromage feta triple crème émietté

2 gousses d’ail hachées

1 c. à s. de ciboulette finement hachée

8 grosses crevettes décortiquées et déveinées

8 brins de ciboulette

60 ml (¼ tasse) de beurre fondu

Poivre moulu

Méthode

1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).

2. Dans un bol, mélanger la feta, l’ail et la ciboulette. Poivrer généreusement.

3. À l’aide d’un petit couteau, fendre les crevettes horizontalement sans les couper totalement. Farcir les crevettes du mélange de feta. Refermer les crevettes et attacher avec les brins de ciboulette. Déposer les crevettes dans un plat à four. Arroser de beurre fondu. Poivrer généreusement. Cuire au four 8 minutes ou jusqu’à ce que les crevettes soient roses.

4. Retirer le plat du four et servir immédiatement.

Rigatoni à la feta

Ce petit plat de pâtes a l’air simple, mais il est absolument délicieux et facile à préparer. N’hésitez pas à y ajouter un peu de thon à l’huile ou quelques crevettes pour en faire un repas plus luxueux.

Portions : 4

4 Préparation : 20 min

20 min Cuisson : 20 min

Ingrédients

450 g (1 lb) de rigatoni

2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 petit poivron rouge en dés

4 oignons verts hachés

3 tomates moyennes en cubes

1 gousse d’ail écrasée 250 ml (1 tasse) de bouillon de légumes

110 g (4 oz) d’olives noires

1 c. à s. de persil haché

1 c. à t. de vinaigre balsamique blanc

225 g (8 oz) de feta en dés

Poivre moulu

Méthode

1. Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, cuire les rigatoni al dente, environ 10 minutes. Égoutter et réserver.

2. Dans un grand poêlon, faire chauffer l’huile d’olive. Ajouter le poivron et faire revenir à feu moyen 3 minutes. Ajouter les oignons verts, les cubes de tomates et l’ail. Verser le bouillon. Porter à ébullition. Baisser le feu et cuire à feu très doux jusqu’à ce que le bouillon soit évaporé.

3. Retirer le poêlon du feu. Ajouter les olives et mélanger.

4. Déposer le contenu du poêlon dans un grand bol. Ajouter les rigatoni égouttés et le persil. Mélanger. Arroser de vinaigre balsamique. Ajouter les dés de feta et servir.