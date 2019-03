Les 10 meilleurs trucs pour avoir un beau teint «glowy», même sans maquillage

Le maquillage est une façon géniale d’exprimer sa créativité et de s’amuser, mais c’est certain qu’on aimerait souvent pouvoir éviter le fond de teint et avoir tout de même une belle peau éclatante.

Pouvoir arborer sa peau naturelle fièrement, c’est plus facile à dire qu’à faire! Et parfois, ça ressemble plus à un rêve inatteignable qu’une réalité.

Par contre, on peut mettre toutes les chances de notre côté pour, un jour peut-être, avoir le «glow» de feu si difficile à obtenir.

Voici donc 10 trucs pour avoir un beau teint qui brille

1. Boire de l’eau

Cela peut sembler futile, mais croyez-nous, l’eau est votre arme secrète la plus efficace pour votre peau, mais aussi pour tout dans la vie.

En buvant environ 2 litres d’eau par jour, vous verrez une amélioration sur votre peau rapidement.

2. Un peu de soleil (ou de faux soleil...)

L’été, notre peau devient toujours magiquement plus belle parce qu’un petit bronzage dissimule les imperfections.

Mais quand le soleil n’est pas au rendez-vous, on peut le copier avec de l’autobronzant! Mélangez une goutte dans votre crème hydratante quelques jours par semaine et le tour est joué.

3. S’exfolier

Souvent, le teint est terne à cause des peaux mortes dont il faut se débarrasser. En ajoutant un exfoliant à notre routine environ 2 fois par semaine, on règle ce problème!

Essayez celui à l’abricot de St Ives, 4,50$ sur walmart.ca

4. Appliquer un sérum illuminateur

Les soins de la peau sont aussi très importants quand on veut un visage éclatant de santé.

Un sérum hydratant, repulpant et/ou illuminateur à appliquer avant la crème hydratante vous aidera beaucoup!

5. Faire des masques

Tout comme le sérum et l’exfoliant, les masques sont un boost dans votre routine de soins qui peuvent vraiment faire une différente.

Il ne reste qu'à trouver celui (ou ceux!) qui convient à votre type de peau et de vous faire un dimanche «self care».

6. Bouger

Avez-vous déjà remarqué comment votre teint brille après un cours de yoga ou une séance au gym?

C’est pas juste parce que vous avez sué, c’est aussi parce que bouger, ça active flux sanguin qui se rend au visage et ça donne un boost d’oxygène à la peau! Magie.

7. La vitamine C

La vitamine C est présente dans certains aliments, dont des agrumes ou les légumes verts, et dans plusieurs soins pour la peau.

Elle est bourrée d’anti-oxydant et prévient le vieillissement de la peau, et les petites taches qui arrivent avec l’âge! Essayez la gamme à la vitamine C de Ole Henriksen.

8. Éviter l’alcool et le tabac

Bon, il ne faut pas être plus catholique que le pape, mais si votre but est de jeter votre fond de teint aux poubelles, ce serait l’idéal.

L’alcool est très desséchant pour la peau, et le tabac réduit la production de collagène, deux effets néfastes qu’il serait mieux d’éviter.

9. Dormir

Plus facile à dire qu’à faire, mais puisque la peau se régénère pendant qu’on fait dodo, une bonne nuit de sommeil aide grandement notre teint.

10. Un spray hydratant

Pour tricher un TOUT petit peu, traînez avec vous un spray hydratant qui contient une petite paillette fine comme celui-ci de Elf Cosmetics.

En l’appliquant sur votre visage au courant de la journée, vous gardez l’hydratation de votre peau, et quand la lumière va frapper les paillettes, vous allez briller de milles feux!

