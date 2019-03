Sondage sur les rivières: les citoyens rêvent de nature et d’activités nautiques

Alors que le concours international lancé par la Ville de Québec a débouché sur des dizaines d’idées sophistiquées pour repenser les rivières, un récent sondage démontre que les citoyens rêvent simplement de nature et de kayak.

Dans le cadre de son plan Rêvons nos rivières, qui vise à aménager ses quatre principales rivières, du Cap Rouge, Saint-Charles, Beauport et Montmorency, la Ville a commandé à SOM un sondage pour connaître l’opinion des citoyens qui fréquentent les cours d’eau.

Idées sophistiquées

Quand on leur demande ce qu’ils apprécient le plus, ils répondent en forte majorité la nature, le paysage et l’accès aux rives.

La principale suggestion faite à la municipalité est d’ailleurs de « favoriser le côté naturel des lieux ».

Cela contraste avec les 21 propositions reçues dans le cadre du concours qui a coûté 352 000 $ en 2017. La Ville a par la suite reçu 17 millions $ du provincial pour mener son plan.

Les consortiums proposaient des cabines flottantes, des œuvres d’art géantes, des sentiers d’agriculture, une plateforme couverte, un monorail, un pont en arche, une patinoire, des tours d’observation, un « fish market », un sentier flottant, un parcours autochtone et même une culture de moules dans la rivière Saint-Charles.

Promenade

Selon le sondage, l’offre d’activités ou d’événements et la mise en valeur culturelle des lieux ont peu d’impact sur la qualité de l’expérience des citoyens, qui fréquentent les rivières surtout pour la promenade.

Ce dont les citoyens rêvent pour leurs cours d’eau, c’est d’abord la possibilité d’y pratiquer des activités nautiques comme du kayak, du canot et du pédalo à un coût abordable, révèle le sondage.

Ils veulent aussi des espaces pour se baigner et davantage d’arbres et de végétation.