Liberté et laïcité

Le ministre Jolin-Barrette s’apprête à déposer le projet de loi qui fera jaser abondamment dans les prochains mois au Québec et dans le reste du Canada.

Il devra naviguer à travers une mer houleuse d’opposants qui ne lésineront pas pour couler son projet en l’accusant de piétiner les libertés civiques. Espérons qu’il saura garder le cap et qu’il évitera de sombrer dans la compromission.

Timoré ou prudent ?

En plus d’interdire le port de signes religieux au personnel qui a un pouvoir de coercition et au personnel enseignant, l’interdiction serait étendue à tout employé armé et au personnel de direction d’école.

Le ministre introduirait également une clause de droits acquis.

Avant même le dépôt du projet, les avocats, la Commission des droits de la personne, la FAE et certaines communautés se bousculent au portillon pour crier à l’inconstitutionnalité ou au racisme.

Pourtant, le Québec n’est pas un pionnier en matière d’interdiction du port de signes religieux. D’autres nations ont déjà légiféré et passé le test des tribunaux.

Face à la tempête prévisible, le gouvernement se montre prudent en incluant la clause dérogatoire et les droits acquis. Cela devrait lui permettre de se rendre à bon port, contrairement à l’aventure de la charte des valeurs.

Pour d’ardents promoteurs de la laïcité, le projet de loi irait aussi loin que le gouvernement peut aller et ils sont prêts à s’en accommoder.

Il ne faudrait cependant pas croire que les exceptions faites aux écoles privées et au personnel déjà porteur de signes religieux ne reviendront pas nous hanter !

Droit à la réticence

Dans une telle conjoncture, chaque déclaration sera scrutée sous la loupe des droits et du racisme, comme l’a éprouvé une conseillère municipale d’Anjou.

Malgré sa mésaventure, la liberté de culte ne doit pas priver les citoyens du droit d’exprimer leur malaise face à certaines pratiques religieuses sans être taxés de racistes.