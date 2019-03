Matane-Côte-Nord: plus de vols pour les usagers

MATANE – Afin de pallier l'absence de service de traversier entre Matane-Baie-Comeau-Godbout, la Société des traversiers du Québec (STQ) va bientôt augmenter le nombre de vols entre Mont-Joli et la Côte-Nord dans le but de répondre à la demande qui est de plus en plus forte.

Pendant tout le mois d'avril, les usagers auront droit à un vol aller-retour de plus les jeudis, vendredis et dimanches.

Pour la fin de semaine de Pâques, du 18 au 22 avril, il y aura quatre allers-retours par jour et le nombre d’avions en service sera doublé. Ainsi, chaque départ pourra accueillir 100 personnes plutôt que 50.

Les navettes aériennes ont été remises en service le 17 mars, après que l'Apollo ait de nouveau été abîmé après avoir percuté un quai. L'Apollo a depuis été retiré de la flotte de la STQ après que le Bureau de la sécurité des transports ait émis des doutes sur la navigabilité du navire.

L'achalandage de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout augmente substantiellement à cette période-ci de l'année. En février 2018, le traversier accueillait 8010 passagers alors qu'au mois de mars il en accueillait plutôt 10 784.