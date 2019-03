Miami : Denis Shapovalov s’arrête en double

Déjà qualifié pour les quarts de finale en simple, Denis Shapovalov a subi l’élimination en double aux côtés de son partenaire, Rohan Bopanna, mercredi, à Miami. Le Canadien et l’Indien se sont inclinés en deux manches de 6-3 et 6-4 devant les Américains Bob et Mike Bryan, en quarts de finale.

Troisièmes favoris, les frères Bryan n’ont concédé aucun jeu au service tandis que Shapovalov et Bopanna ont été brisés deux fois.

En quête d’un 118e titre en carrière en double, Bob et Mike Bryan seront opposés au Polonais Lukasz Kubot et au Brésilien Marcelo Melo, premiers favoris de l’épreuve, en demi-finale.

Du côté féminin, la Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire chinoise Yifan Xu se sont inclinées en deux manches de 6-2 et 6-2 devant la Belge Elise Mertens et la Biélorusse Aryna Sabalenka, également en quart de finale.

Dabrowski et Xu étaient les cinquièmes favorites à Miami, où elles avaient triomphé en 2017.

Elles ont subi six bris de service face à Mertens et Sabalenka, qui se sont imposées en 59 minutes.