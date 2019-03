Micheal Azira, travailleur de l’ombre

Micheal Azira passe souvent inaperçu sur le terrain, mais ce n’est pas parce qu’on ne le voit pas tout le temps qu’il n’est pas efficace.

« On connaît ses qualités défensives, c’est un travaillant qui m’aide énormément pour fermer les espaces », souligne Samuel Piette qui reconnaît le côté anonyme de son coéquipier.

« On ne le voit pas nécessairement récupérer beaucoup de ballons dans le milieu, mais c’est parce qu’on fait un bon travail pour fermer les espaces et forcer l’autre équipe à jouer sur les côtés.

« Il fait un travail dans l’ombre, un travail invisible qu’on ne remarque pas. »

Et même si l’essentiel du boulot d’Azira concerne la défensive et la récupération, Piette croit qu’il faut regarder au-delà et voir ce qu’il peut apporter en attaque.

« Offensivement, c’est quelqu’un qui doit nous aider à garder la possession en jouant simplement.

« On ne lui demande pas de faire la dernière passe et de ramasser 15 passes par année. Il remplit son rôle à la perfection. »

Mais il a tout de même préparé un but de Saphir Taïder lors du match contre le Dynamo à Houston en lui servant une passe impeccable.