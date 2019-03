Pierre Bruneau : un partage courageux

L’histoire m’a beaucoup touchée. Le Journal nous apprend ce matin que dans son autobiographie à paraître sous peu – Même heure, même poste -, le chef d’antenne Pierre Bruneau «révèle avoir été opéré à deux reprises pour un cancer au cours des trois dernières années. «Aujourd’hui, ma santé va bien», affirme le chef d’antenne de TVA en entrevue au Journal.»

Le premier diagnostic d’un cancer de la vessie fut fait en 2016 et le deuxième, celui d’une récidive, en 2017. Pierre Bruneau a continué son travail sans en parler publiquement.

Le cancer, il le connait en effet. En 1990, il créait la Fondation Charles-Bruneau au nom de son fils Charles, décédé d’une leucémie à l’âge de 12 ans.

En entrevue, Pierre Bruneau rappelle néanmoins à quel point cette maladie, même quand on l’a côtoyée de très près, nous happe aussi fortement lorsqu’on en est atteint soi-même :

«J’ai beau avoir été en contact toute ma vie avec le cancer, ce fut quand même un choc. Et même si, depuis tant d’années, je dis à qui veut l’entendre qu’on peut le vaincre, sur le coup, je n’en étais plus si sûr maintenant qu’il s’agissait de moi. (...)

Dans ma tête, je garde l’image de Charles, déclare Pierre Bruneau. Au moment où il était le plus affaibli, il avait le goût de continuer à se battre. Moi, je suis chanceux, parce que c’est un cancer qui n’a aucun symptôme, sauf la fatigue. Sinon, tu traînes une grippe, ce qui explique la sinusite que j’ai traînée tout l’automne dernier. J’ai fait toute la campagne électorale avec.»

Pierre Bruneau n’en avait jamais parlé en public. Seule la direction de TVA le savait :

«Au départ, je ne voulais même pas en parler. Je ne voulais pas commencer à entendre: “Il serait temps que vous pensiez à vous. Il serait temps que vous preniez votre retraite.” Tu ne dis pas à un Claude Dubois d’arrêter de chanter et d’aller chez eux.»

Ici, sans se distinguer d’aucune manière des milliers de Québécois atteints ou vivant avec un cancer, Pierre Bruneau apporte un éclairage différent sur la maladie et la notoriété publique. Un éclairage auquel je me suis beaucoup identifiée.

Il est bien entendu parfaitement légitime pour des personnalités publiques de dévoiler la nouvelle lorsqu’elles reçoivent un diagnostic de cancer.

Primo : heureusement, nous ne vivons plus à l’époque, pas si éloignée que ça, où l’on disait faussement qu’on «attrapait» le cancer et donc, plusieurs pensaient même cette maladie contagieuse.

Secundo : un diagnostic de cancer n’est plus toujours une condamnation à mort. Plusieurs, pas tous malheureusement, survivent de plus en plus et mieux.

Tertio : on ne le dit pas souvent, mais lorsqu’une personnalité publique dévoile qu’elle a un cancer, il se passe en même temps un phénomène humain fascinant et enrichissant en ce qu’il permet à des personnes vivant avec un cancer de s’identifier au même combat mené par une personnalité qu’elles aiment ou admirent. Il ne faut surtout pas sous-estimer l’effet rassurant que cela peut avoir.

Or, on peut aussi parfaitement choisir, comme l’a fait Pierre Bruneau, de vivre sa maladie et ses traitements dans la plus grande discrétion. C’est une question de choix personnel, mais aussi professionnel.

L’ayant vécu moi-même, j’avais fait le même choix que M. Bruneau et pas mal pour les mêmes raisons.

À 35 ans, on m’avait diagnostiqué un cancer agressif du sein. J’ai donc eu droit à la «totale» : chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie. Pendant des mois, ma vie a basculé dans l’inconnu.

À ce moment-là, j’étais en début de carrière. J’étais chroniqueuse politique au quotidien Le Devoir. Je faisais aussi de la télé toutes les semaines. Je participais également à divers panels, au Québec et au Canada anglais.

Bref, j’étais déjà connue, disons, sur la place publique. Autant au Québec qu’au Canada anglais.

Comme Pierre Bruneau, j’ai continué à travailler sans parler de ma maladie. Pendant mes traitements, j’ai même publié mon deuxième livre, un recueil de mes meilleures chroniques.

La seule différence est qu’à cause de la chimio, comme je faisais de la télé souvent, je portais une perruque. Le maquillage me permettait aussi de me redonner les couleurs que j’avais perdues momentanément.

Dans mon milieu professionnel, seule la directrice du Devoir et quelques collègues de la télé étaient au courant. Tous sont restés, eux aussi, d’une discrétion absolue.

Ce choix, je l’avais fait pour les raisons suivantes. Comme je suis analyste politique de profession, je ne voulais pas que les lecteurs et téléspectateurs s’inquiètent pour moi ou que, fort involontairement, ils portent plus attention à mon apparence qu’à mes analyses.

Face à ma sœur qui vit avec une déficience intellectuelle, je ne voulais pas non plus l’alarmer. Manon habitant à l’époque pour la première fois de sa vie en ressource d’hébergement - et comme nous avions perdu notre mère tout juste l’année d’avant, décédée d’un cancer -, je ne voulais pas que Manon pense que moi aussi, j’allais mourir.

Donc, je lui ai appris la nouvelle seulement après la fin de mes traitements. Question de la préserver de la peur de me perdre.

Publiquement, j’ai fait le même choix. J’ai parlé de mon expérience du cancer une fois seulement après être sûre d’être en rémission... et une fois que mes vrais cheveux avaient repoussé!

Tout ça pour dire que face au cancer, personnalité publique ou pas, chacun et chacune fait ses choix de le «dire» ou pas au-delà de ses proches et de son employeur.

À chacun et chacune, sa liberté face à la maladie.

Merci Pierre Bruneau de le rappeler avec autant d’élégance et de pertinence.