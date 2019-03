Rabais pour véhicules électriques d’occasion: quelques éclaircissements

La semaine dernière, le gouvernement du Québec a annoncé lors de la présentation de son budget que le projet pilote de rabais à l’achat d’un véhicule 100% électrique d’occasion sera intégré au programme régulier Roulez vert jusqu’en 2021.

Les acheteurs intéressés par une voiture 100% électrique d’occasion pourront donc bénéficier de ce programme pour au moins deux autres années.

Cela dit, ce programme est assez restrictif.

En effet, pour être admissible au rabais, le véhicule d'occasion doit respecter les conditions suivantes:

1- Faire partie de la liste des véhicules d'occasion admissibles, c'est-à-dire être entièrement électrique et âgé de trois ou quatre ans. Les BMW i3 (2015-2016), Chevrolet Spark EV (2015-2016), Ford Focus Électrique (2015-2016), Kia Soul EV (2015-2016), Mitsubishi I-MIEV (2016), Nissan Leaf (2015-2016), Smart Fortwo Electric Drive (2015-2016) et Volkswagen e-Golf (2015-2016) sont toutes admissibles à un rabais pouvant aller jusqu’à 4000$.

Fait à noter: le BMW i3 REX n’est pas admissible. Quant aux Tesla Model S 60 et 85 kWh (2015), Model S 60, 70, 75 et 90 kWh (2016) et les Model X 70 et 90 kWh (2016), elles sont admissibles à un rabais pouvant aller jusqu’à 1500$.

2- Être acheté ou loué auprès d'un concessionnaire automobile ayant un établissement au Québec.

3- Être immatriculé pour la première fois au Québec lors de la transaction.

4- Être immatriculé au nom du demandeur entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2019 (Cet échéancier vient d’être prolongé à 2021)

5- Être pourvu d'une garantie sur l'ensemble du véhicule d'au moins 3 ans ou de 40 000 km, selon le premier des deux évènements à survenir.

6- Avoir été inspecté et avoir obtenu la certification d’un constructeur automobile ou d’un concessionnaire indépendant.

Les particuliers, entreprises, municipalités et organismes peuvent participer au programme.

Toujours pas de véhicules hybrides rechargeables

Les véhicules hybrides rechargeables d’occasion ne seront toujours pas admissibles à un rabais. Pourtant, ceux-ci le sont lorsqu’ils sont neufs, ce qui semble quelque peu illogique. En effet, comment le gouvernement peut-il justifier que des Nissan Leaf et des Chevrolet Volt neuves soient toutes deux admissibles au rabais de 8000$, mais que seule la Nissan Leaf d’occasion aie droit à un rabais de 4000$? Cela dit, ce programme sera sûrement appelé à évoluer avec le temps.

Pour bien des gens, un véhicule électrique d’occasion constitue une manière de cesser d’être dépendant du «bon vouloir» des pétrolières tout en diminuant sa facture d’énergie et d’entretien... sans oublier ses émissions polluantes et de GES.

Après tout, acheter une voiture à la fois électrique et d’occasion ne constitue-t-il pas une façon doublement écologique de rouler plus vert?