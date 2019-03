Shapovalov passe aussi en quarts de finale à Miami

Denis Shapovalov a remporté sa place en quarts de finale du tournoi de Miami en défaisant le Grec Stefanos Tsotsipas en trois manches de 4-6, 6-3 et 7-6, dans la nuit de mardi à mercredi.

Le Canadien, 20e favori et 23e joueur mondial, aura eu besoin de 2 h 14 pour vaincre le 10e au monde.

Tsitsipas s’est d’abord emparé de la première manche par la marque 6-4 avant que Shapovalov ne réplique dès le deuxième set.

Au final, l’Ontarien a réalisé 5 as et commis quatre doubles fautes. Son adversaire a quant à lui claqué 7 as et n’a commis aucune double faute.

Les deux tennismen s’étaient affrontés deux fois l’année dernière, remportant chacun un duel.

Denis Shapovalov rejoint ainsi son compatriote Félix Auger-Aliassime en quarts de finale. Il affrontera l’Américain Frances Tiafoe, vainqueur du match qui l’a opposé au Belge David Goffin.