«Soupir de soulagement» pour la couronne nord

La totalité des citoyens qui s’étaient fait bloquer leur projet retrouveront le droit de se construire dans la couronne nord de Québec.

«C’est un soupir de soulagement pour les familles qui avaient vu leur projet de construction suspendu», a d’entrée de jeu souligné le maire de Québec, Régis Labeaume. «Tous les cas humains, on va tous les régler.»

La Ville de Québec a fait «des compromis» pour le nouveau règlement de contrôle intérimaire (RCI) de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), qui encadre la construction dans le bassin versant de la prise d’eau de la rivière Saint-Charles et celui de la rivière Montmorency.

La CMQ avait adopté en 2016 un règlement très limitatif qui avait mené à une levée de boucliers dans la couronne et à une poursuite de la part des municipalités du nord. Le jugement leur avait d’ailleurs donné raison et avait déclaré inopérant le RCI.

Photo Stevens LeBlanc

Au terme de plusieurs mois de négociation, les maires de Québec, Lac-Beauport, Lac-Delage, Stoneham et Sainte-Brigitte-de-Laval en sont venues à une entente. Celle-ci fait tomber tous les appels judiciaires en cours. Le nouveau règlement décrète que les propriétaires de lots déjà construits devront ajouter quelques arbres. Ceux qui ont un lot déjà loti pourront se construire à condition d’ajouter de la verdure et de s’assurer que leur terrain demeure en grande partie perméable, pour éviter que l’eau ruisselle jusque dans les cours d’eau.

Dans les bandes de protection riveraine, les propriétaires de terrains déjà lotis pourront se construire en respectant certaines contraintes.

Pour tous les propriétaires de terrains non lotis, les contraintes plus sévères s’appliqueront. On a cependant fait un compromis important: on élève de 15 % à 25 % le niveau de pente dans laquelle il sera possible de construire une maison. Pourvu qu’on respecte des normes strictes qui limitent l’imperméabilisation du terrain. On garde une superficie minimale de terrain de 10 000 pieds carrés.

Aucune nouvelle rue ne pourra se construire si elle n’est pas raccordée à un réseau d’aqueduc et d’égout.

Photo Stevens LeBlanc

Au terme de ce long exercice, le maire de Québec a lancé une pointe acérée à son ancien homologue de Stoneham. Si le RCI très sévère de 2016 a été adopté, c’est selon lui à cause du développement «anarchique» qui se passait dans la municipalité. «On a été drastiques à l’époque pour arrêter le bordel.»

Même avec ce nouveau règlement, une quinzaine de cas dans les municipalités restent en suspens. Mais le maire de Québec a promis que ceux-ci seraient réglés en accordant des exceptions.

Photo Stevens LeBlanc

Pour le Conseil régional de l’environnement, la solution choisie est la bonne. L’environnement et les citoyens sont gagnants, dit-il. «Le règlement est beaucoup plus simple, plus orienté sur des objectifs précis en matière de protection des sources d’eau potable, de protection des espaces naturels sur les terrains et de lutte à l’imperméabilisation des sols. Les citoyens qui vivent à Lac-Beauport et à Stoneham et qui regardent aller le développement sont les premiers à se désoler de l’anarchie et de la destruction de leur paysage.»

Le nouveau règlement doit être entériné par le ministre des Affaires municipales. Il a 60 jours pour le faire. S'il est approuvé, il entrera en vigueur ensuite.