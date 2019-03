Un retour attendu dans la NFL

Une blessure au genou a fait en sorte que son aventure avec les Seahawks de Seattle fut de courte durée, mais le joueur de ligne offensive montréalais Justin Senior entend pleinement tirer profit de sa deuxième chance dans la NFL, cette fois avec les Chiefs de Kansas City.

En avril 2017, les Seahawks sélectionnaient Senior, un bloqueur de 6 pi 5 po et 325 lb, avec le 210e choix au total, en sixième ronde du repêchage.

Celui qui a grandi dans les quartiers Notre-Dame-de-Grâce et Vaudreuil-Dorion, et qui a appris les rudiments du football scolaire à Saint-Lazare, savourait tout juste le rêve qu’il effleurait à peine que celui-ci s’envolait en fumée.

Parfaitement conscients que Senior s’amenait avec une blessure au genou, les Seahawks lui ont tout de même donné la chance de retrouver la santé en lui laissant un poste sur la liste des blessés.

Toutefois, l’équipe a vécu une véritable hécatombe cette saison-là sur le plan des blessures et a dû se résigner à libérer Senior et d’autres joueurs afin d’en dénicher qui pouvaient enfiler l’uniforme.

Une saison loin du football

Celui qui a hérité du prix Kent Hull remis au meilleur joueur de ligne offensive de l’État au terme de son séjour à Mississippi State s’est ensuite retrouvé dans un creux de vague, contraint au repos forcé.

En plus des Chiefs, les Browns, Panthers, Jets, Bills, Texans, Giants et Redskins lui ont démontré de l’intérêt, mais l’état de son genou ne lui permettait pas d’orchestrer un retour. Toute la saison 2018 a donc été consacrée à la réadaptation, à Montréal.

« Le football m’a manqué encore plus que je le croyais. La crainte que ma carrière soit finie avant même qu’elle ne débute m’a traversé l’esprit. Ma famille m’a motivé et le fait de revenir à la maison pour m’entraîner m’a redonné confiance. Pour moi, c’est devenu une responsabilité de jouer au football et de connaître du succès pour motiver d’autres joueurs canadiens à percer », a confié Senior au Journal.

Les plus intéressés

Pour le bloqueur, qui a principalement évolué du côté droit, les Chiefs devenaient l’option de choix dès que les médecins ont décrété qu’il ne courait plus de risque en tentant un retour au jeu.

« J’ai travaillé en réadaptation et quand je me suis senti en confiance, j’ai avisé les Chiefs que j’étais prêt parce qu’ils étaient restés en contact durant toute la saison. Je me suis rendu sur place pour les tests physiques, j’ai rencontré l’entraîneur de la ligne offensive et le directeur général. C’est le temps de retourner au travail », a-t-il clamé.

Avec les Chiefs, Senior se retrouvera en terrain familier puisqu’ils alignent deux autres Canadiens en Laurent Duvernay-Tardif et Ryan Hunter, sur la ligne offensive. Il a par ailleurs été coéquipier du plaqueur défensif Chris Jones, à Mississippi State.

Pour lui, il était hors de question d’étudier d’autres options que la NFL pour la suite de sa carrière.

« Je voulais juste revenir dans la NFL. Quelques équipes de la Ligue canadienne m’ont contacté et je suis flatté, mais je voulais me donner toutes les chances dans la NFL. Je ne dirais pas non à l’idée de revenir un jour prendre ma retraite avec les Alouettes, dans ma ville ! » a-t-il glissé.

Justin Senior rejoindra les Chiefs le 15 avril pour le début du programme printanier.