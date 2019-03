Une ceinture à portée de main pour Arslanbek Makhmudov

Le poids lourd Arslanbek Makhmudov affrontera l'Américain Jonathan Rice pour le titre WBC intercontinental lors d’un gala prévu le 17 mai au Casino de Montréal, a annoncé le promoteur Eye of the Tiger Management (EOTTM), mercredi.

Makhmudov (7-0-0, 7 K.-O.) a été impressionnant depuis ses débuts professionnels. Il en sera à son troisième combat de l’année, ayant disposé de Jason Bergman le 26 janvier et d’Avery Gibson le 16 mars, chaque fois au premier round.

Pour sa part, Rice (10-3-1, 6 K.-O.) a gagné ses trois derniers duels. Il a triomphé de Manuel Duran par K.-O. technique le 26 janvier à sa plus récente sortie.

«Je suis très satisfait de mon parcours professionnel jusqu'à présent. On y va étape par étape afin de bien me préparer à un éventuel combat de championnat du monde, a mentionné Makhmudov dans un communiqué. Mettre la main sur ma première ceinture représente un pas de plus vers mon rêve ultime. Je prends donc ce combat extrêmement au sérieux. Rice est un bon adversaire, avec une grande force de frappe.»

«Je suis très satisfait de mes dernières performances et me sens prêt à faire face à un adversaire de la trempe de Makhmudov. Je m'entraîne comme un champion et j’ai extrêmement confiance d’obtenir des résultats en conséquence», a précisé Rice.

Défense de titre pour Germain

En demi-finale de la soirée, Mathieu Germain (16-0-1, 8 K.-O.) défendra son titre nord-américain de l'IBF contre le boxeur mexicain d’expérience Jose Eduardo Lopez Rodriguez (29-6-2, 15 K.-O.) dans un duel de 10 rounds chez les super-légers.

L'événement d’EOTTM mettra également en vedette Batyr Jukembayev, Clovis Drolet, Kim Clavel, Raphaël Courchesne ainsi que Lexson Mathieu.