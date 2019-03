BÉRUBÉ, Sylvie



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 6 mars 2019, à l'âge de 55 ans, est décédée Sylvie Bérubé, épouse de Guy Olivier. Elle était la fille de Madame Yvette Raymond et de feu Monsieur Aurèle Bérubé. Outre son époux et sa mère, elle laisse dans le deuil ses beaux-fils : Mathieu Olivier (Catherine Touchette) et Jean-Philippe Olivier (Julie Chapdelaine); ses petits-enfants : Zachary, Adam, Charlotte et Édouard; ses frères et soeurs : Claude (Béatrice Pelletier), Diane (feu Yvan Hickey), Hélène, Danielle (Laval Ouellet), André (Gaétan Gagnon), feu Jocelyn, Christian (Chantale Morin), Loraine (Mario Bédard), Martine (Raynald Lamarre), Bernard (Jocelyne Pelletier), Stéphan (Sophie Larrieu) et Claudine; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Olivier: François (Réanne Bélanger), Roger (Jocelyne Fortier), Doris (Tony Kyffin), Laurent (Chantale Simard), Florent (Céline Doyon), Denis (Claudette Gagnon) et Mario (Lise Faucher). Sont aussi attristés par son départ, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci tout spécial à Dre Isabelle Thibault radio-oncologue, ainsi qu'à tout le personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, notamment à Dre Lauréanne Goulet-Plamondon et à Amélie Dubé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, dédié aux soins palliatifs (https://fondationduchudequebec.org/).à compter de 12h.