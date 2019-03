ROUSSEAU, Marc



Au Pavillon Bellevue à Lévis, le 21 mars 2019, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Marc Rousseau, époux de madame Joan Galarneau. Il était le fils de madame Jeannine Lamontagne et de feu monsieur Benjamin Rousseau. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil, outre sa mère et son épouse, ses enfants: Simon (Marie-Anne Émilien), Antoine (Vinciane Bergeron); ses frères et sœurs: Réjean (Rosaline Roy), Francine (Charles Châtigny), Céline (Réjean Bédard), Lucie (Gaétan Samson), Nicole (Étienne Talbot), Anne (Simon Bernatchez), Pascale; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Galarneau: feu Denis (Odette Guimond), Michel (Caroline Monette), Serge (Julie Beaurivage), Jean (Ghislaine Gagné), Paule (Denis Ricard); plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à lale samedi 30 mars 2019 de 10h à 12h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Huntington du Québec, 2300 Boulevard René-Lévesque O, Montréal, QC H3H 2R5. www.huntingtonqc.org. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire