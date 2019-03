GIGUÈRE, Rita



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 mars 2019, à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédée dame Rita Giguère, fille de feu Marie-Anne Lambert et de feu Ephrem Giguère. Elle demeurait à Sainte-Marie, autrefois de Vallée-Jonction.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. de Vallée-Jonction, vendredi le 29 mars de 19h à 21h30, samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. La direction des funérailles a été confiée à laElle était la sœur de Reine-Ange (feu Hormidas Perreault), Roland (feu Marguerite Vachon), Juliette (feu Richard Giguère), feu Julienne (feu Georges Guénette), Monique (feu Irenée Vachon) et feu Jeannine (Bertrand Turmel). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines et amis.La famille désire remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du CLSC Nouvelle-Beauce de Sainte-Marie pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (1040, avenue Belvédère, Bureau 214, Québec, G1S 3G3) : www.cancer.ca ou à la Fabrique Sainte-Famille de Beauce (Vallée-Jonction).