BILODEAU, Rita



C'est dans une atmosphère de paix et de sérénité à son domicile, le 17 mars 2019, à l'âge de 90 ans, qu'est décédée madame Rita Bilodeau, entourée de l'amour de ses deux filles Diane et Francine, de sa soeur Huguette, et de son gendre Simon. Elle était l'épouse en premières noces de feu Fernand Lemieux et en secondes noces de feu Roger Hamel, la fille de feu Henri Bilodeau et de feu Marie-Anna Tremblay. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Francine Lemieux (Simon Sanschagrin), Diane Lemieux (feu Marcel Rioux), Denis Lemieux (Sylvie Girard) et Stéphane Lemieux (Caroline Georges); ses petits-enfants : Patrick, Daniel, Josée, Julie, Jonathan, Sophie, Xavier et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs : feu Doris (feu Roger Ringuet), feu René (feu Aline Gagnon), feu Jacqueline (feu Jean Côté), Aline (feu Tim Chiasson), Paul (Rolande Carrier) et Huguette (feu André Girard); la famille Hamel; ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-fr.à compter de 10h30.et sera suivie de la mise en niche au Mausolée Mont-Marie, section Lévis.