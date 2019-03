MAROIS, Germain (dit Minos)



À l'Hôpital de Montmagny, le 23 mars 2019, à quelques jours de ses 74 ans, est décédé monsieur Germain Marois (dit Minos), époux de madame Ginette Cloutier. Fils de feu dame Simone Deschamps et de feu monsieur Harry Marois, il demeurait à Montmagny. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Ginette, sa fille Isabelle (Jason Royer-Bélanger); ses petits-enfants: Damien et Lily Royer-Bélanger. Il était le frère et le beau-frère de: feu Jean-Claude (Jeannine Bernier), feu Claudine (Fernand Rancourt), Clément, feu Richard (feu Jeanne-D'Arc Lavoie), Jocelyn (Pierrette Morin), Lise (André Dumas); de la famille Cloutier: Pierre (feu Diane Lavoie), Yvon (Pierrette Fortin), Richard (Carmen Allaire), Rosaire (Martine Coulombe), Léandre (Odette Blais), Benoit (Lise Fortin), Bertrand (Christiane Chouinard), Jean-Noël (Nancy Bernard). Sont aussi affectés par son départ, ses deux filleuls: Marc-André Cloutier et Jean-Philippe Proulx-Cloutier, ses cousins et cousines, plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis(es). Un grand et sincère merci aux Dr Éric Labrecque et Dr Dominique Poirier, ainsi qu'au personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leur écoute, leur accompagnement, leurs attentions et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 2K2, www.fondationdelamaisondhelene.org. ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à lale samedi 30 mars 2019 à compter de 9h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.