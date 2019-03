GIRALDEAU, Nancy



À Québec, le 16 mars 2019, à l'âge de 50 ans, est décédée madame Nancy Giraldeau, fille de madame Marguerite Gagné et de monsieur Pierre Giraldeau. Elle était la conjointe de madame Brigitte Thibault. Elle demeurait à Québec.de 9 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil son amie de cœur Brigitte Thibault ainsi que ses enfants Raphaël et Rosalie; ses sœurs, beaux-frères et toute la famille Thibault; sa grand-mère maternelle qu'elle aimait beaucoup Fernande Fortin; ses parents Marguerite Gagné et Pierre Giraldeau; ses frères : Stéphane (Josée Lalancette) et Pierre Junior (Annie Vermette D'Amours); ses nièces : Lydia (Gabriel Jean), Claudia Richard, Mégane et Léa; ses neveux : Maxime, Nathan et Félix, ainsi que plusieurs tantes, oncles, cousins, cousines et ami(e)s.