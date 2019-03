DUMONT, Josiane



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 mars 2019, est décédée à l'âge de 38 ans et 5 mois, dame Josiane Dumont, fille de monsieur Jacques Dumont et de dame Marie Coulombe. Native de La Pocatière, elle demeurait à Lévis. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aude 12h à 15h55.et de là les cendres seront déposées au columbarium. Elle laisse dans le deuil sa fille adorée Océane; ses parents Jacques Dumont et Marie Coulombe; sa soeur Claudia, son frère Pier-Olivier (Isabelle Dubé), le père d'Océane Maxime Leblanc-Fortin (Sylvia Sévigny), ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines des familles Dumont et Coulombe. Sont aussi affectés par son départ les membres de la famille Leblanc-Fortin, ses autres parents, ses ami(e)s et ses nombreux collègues de travail de Teknion, Roy et Breton inc. de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre prévention suicide du KRTB. Des formulaires seront disponibles au salon.