FORGUES, Lucille Blais



Au CHSLD Saint-Jean-Eudes, le 15 mars dernier est décédée, à l'âge de 92 ans et 8 mois, madame Lucille Blais, épouse de feu Jean-Marie Forgues. Elle était la fille de feu madame Marie-Anna Fontaine et de feu Joseph Blais. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Jacques Bilodeau), Lise, Denise (Gaston Matte) et Jean; ses petits-enfants: feu Alexandre Forgues Matte (Léonie Lemay et son conjoint François Giroux) et Olivier Bilodeau (Sarah-Émilie Bourdeau); ses arrière-petits-enfants: Tristan Lemay Forgues, Jules et Laurent Lemay Giroux, Zack et Mason Bilodeau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et de nombreux(ses) ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :le vendredi 29 mars 2019 de 18h à 21h etde 9h à 10h45.La famille remercie très chaleureusement et sincèrement le département 100 de Danielle et son équipe du CHSLD Saint-Jean-Eudes qui ont tous fait preuve d'un humanisme incomparable et qui ont prodigué de bons soins à notre mère. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Collège François-de-Laval - Fonds dédiés à la mémoire d'Alexandre Forgues-Matte (6 rue de la Vieille-Université, Québec, QC, G1R 5X8) ou à la Maison Michel-Sarrazin (2101 ch. St-Louis, Québec).Pour rendre hommage à Mme Blais, nous vous invitons à visiter notre site au