JOBIN, Jean-Yves



À l'Hôpital Chauveau (CSSS Québec-Nord), le 21 mars 2019, à l'âge de 78 ans et 5 mois, est décédé monsieur Jean-Yves Jobin, fils de feu dame Antoinette Jobin et de feu monsieur Michel Jobin. Retraité de la ville de Québec. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 18 h à 19 h 30.L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure en présence de la famille au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil son fils Yves (Nancy Arteau) et sa fille Nathalie (Luc Martel); ses petites-filles: Sarah-Maude et Chloé; sa sœur Raymonde (feu René Côté); son ex-épouse Myrtha Déry; son beau-frère Donald Déry et sa belle-sœur Madeleine Deschênes; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Jean-Yves est allé rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédé. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Les Berges du Ruisseaux pour leur attention et les bons soins prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer. 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Qc Tél : 418 657-5334. Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.