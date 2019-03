LAROCHE, Cécile



À son domicile, le 22 mars 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Cécile Laroche, épouse de monsieur Gérard Baron. Elle était la fille de feu Albert Laroche et de feu Alice Rousseau. Elle demeurait à St-Agapit. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gérard, ses enfants : Lucie (Gilles Moffet), Huguette (Claude Lévesque), Serge, André (Valérie Drouin); ses petits-enfants : Luc, Karine, Simon et Jérôme Croteau, Valérie, Isabelle, François, Vincent Côté, Laurence, Josianne, Colin, Roselyne Baron et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants : Florence, Raphaëlle et Rosalie; son frère Lionel (Colette Demers); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Baron: Maurice (Yolande Paradis), Roland (Hélène Lacasse), Sr Marguerite, Sœur du Bon Pasteur. Elle est allée rejoindre ses sœurs décédées Flore-Ange (Clément Lambert), Déliane (Réal Hamel). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.où la famille vous accueillera à compter de 9h30. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire